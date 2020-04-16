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Один з осередків займання в Чорнобильській зоні вдалося загасити

Новини » Надзвичайні події     16.04.2020 - 21:40
Один з осередків займання в Чорнобильській зоні вдалося загасити
Фото: пожежа в зоні відчуження (dsns.gov.ua)

Ситуація в Чорнобильській зоні залишається складною через сильний вітер

Пожежу біля села Корогод у Чорнобильській зоні відчуження вдалося загасити, однак територія все ще задимлена. Про це повідомила прес-секретар ГУ Державної служби з надзвичайних ситуацій у Київській області Вікторія Рубан в коментарі "Громадське".

За її словами, ситуація в Чорнобильській зоні залишається складною через сильний вітер, про повну ліквідацію пожежі поки мова не йде.

Вона також зазначила, що тління пнів і моху спостерігали також поблизу села Старі Соколи. Туди виїжджали рятувальники.

На місці продовжують працювати 530 рятувальників і сто одиниць спецтехніки.

Нагадаємо, 16 квітня в Чорнобильській зоні знову спалахнули лісові пожежі. Причиною нового спалаху став сильний вітер. Зараз рятувальники намагаються запобігти поширенню пожежі.

Крім того, 14 квітня вдалося загасити пожежу в Чорнобильській зоні, який тривав десять днів.

За словами директора Асоціації чорнобильських туроператорів Ярослава Ємельяненко, в Чорнобилі згоріли 30% туристичних об'єктів, тим самим завдавши серйозний удар для "туризму, спадщини та історії".

Додамо, що 16 квітня правоохоронці повідомили про підозру у причетності до лісового пожежі в Чорнобильській зоні відчуження ще одного палія.

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