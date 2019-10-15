У Києві на Дарницькій площі обмежать рух

Ілюстративне фото (колаж РБК-Україна)

Обмеження діятиме вночі 19 і 20 жовтня

У Києві на дві ночі обмежать рух транспорту на Дарницькій площі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Київської міської державної адміністрації (КМДА).

Як повідомляється, обмеження діятиме з 22:00 18 жовтня до 09:00 19 жовтня, а також з 22:00 19 жовтня з 9:00 20 жовтня. В цей час буде проводитися кладка верхнього шару асфальту.

Таким чином, в ніч проти 19 жовтня будуть перекриті виїзд з Харківського шосе на проспект Гагаріна і виїзд з вулиці Соборності на проспект Гагаріна. В ніч на 20 жовтня буде перекрито проїзд з проспекту Гагаріна на проспект Миру і проспект Соборності.

"Також ймовірно обмеження руху вночі 21 жовтня, про що буде повідомлено додатково", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що в Києві на естакади Південного мосту до кінця жовтня обмежать рух автомобілів в напрямку лівого берега. Обмеження руху було введено у зв'язку з роботами по заміні деформаційного шва.

Крім того, в центрі Києва у зв'язку з прокладанням мереж водопостачання та каналізації на 2 місяці обмежать рух транспорту. Обмеження будуть діяти на вулиці Круглоуніверситетській з 10 вересня по 10 листопада.