Спікер парламенту Молдови прибув з візитом в Україну. Побував у Бучі
У середу, 4 травня, в Україну з робочим візитом прибули спікер парламенту Молдови Ігор Гросу і голова парламентської комісії з національної безпеки Ліліан Карп. В рамках візиту вони відвідали Бучу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Карп в Facebook.
"Разом з головою парламенту Ігорем Гросу перебуваємо з робочим візитом до Києва. Перший пункт призначення в Бучі", - написав він.
Фото: спікер парламенту Молдови Ігор Гросу і голова парламентської комісії з національної безпеки Ліліан Карп (facebook.com/carp.lilian)
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