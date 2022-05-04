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Спікер парламенту Молдови прибув з візитом в Україну. Побував у Бучі

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Київ, Середа 04 травня 2022 14:12
Спікер парламенту Молдови прибув з візитом в Україну. Побував у Бучі Фото: Ігор Гросу і Ліліан Карп (facebook.com/carp.lilian)
Автор: Валерія Поліщук

У середу, 4 травня, в Україну з робочим візитом прибули спікер парламенту Молдови Ігор Гросу і голова парламентської комісії з національної безпеки Ліліан Карп. В рамках візиту вони відвідали Бучу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Карп в Facebook.

"Разом з головою парламенту Ігорем Гросу перебуваємо з робочим візитом до Києва. Перший пункт призначення в Бучі", - написав він.

Фото: спікер парламенту Молдови Ігор Гросу і голова парламентської комісії з національної безпеки Ліліан Карп (facebook.com/carp.lilian)

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