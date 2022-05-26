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Кулеба обговорив з главою МЗС Франції збільшення постачання озброєнь Україні

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Париж, Четвер 26 травня 2022 02:47
Кулеба обговорив з главою МЗС Франції збільшення постачання озброєнь Україні Фото: Дмитро Кулеба, міністр закордонних справ України (Віталій Носач / РБК-Україна)
Автор: Артур Родивилов

Міністр закордонних справ Франції Катрін Колонна обговорила зі своїм українським колегою Дмитром Кулебою збільшення постачання військової допомоги Києву. Сторони також обговорили проблеми з експортом зерна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу МЗС Франції.

Міністр підтвердила повну рішучість Франції після обміну думками між президентом республіки і президентом України 17 травня посилити підтримку України перед обличчям російської агресії на всіх рівнях і, зокрема, в плані постачання військової допомоги.

"Вони також обговорили необхідність розблокування експорту зерна та олійних культур з України", - йдеться в заяві.

У ній не уточнюється, чи підіймалося питання про вступ України до Європейської політичної спільноти, ідею якої запропонував президент Франції Емманюель Макрон.

Нагадаємо, на початку травня Макрон запропонував Україні та іншим країнам-сусідам ЄС альтернативний варіант інтеграції до європейської спільноти. Ідею французького лідера підтримав глава Євроради Шарль Мішель.

Зазначимо, президент України Володимир Зеленський розкритикував пропозицію Макрона. За його словами, компромісів щодо вступу в ЄС не буде.

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Дмитро Кулеба Зброя в Україні Франція
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