Глава МЗС Франції їде до Києва для зустрічі з Зеленським: що планують обговорити

Міністр закордонних справ Франції Катрін колона зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським у Києві в понеділок, 30 травня. Як повідомило Міністерство закордонних справ Франції, вона має намір висловити солідарність з Україною і запропонувати додаткову підтримку країні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Поїздка колони в Україну проходить на тлі критики з боку деяких дипломатів і політологів за те, що Франція робить недостатньо для підтримки України в її боротьбі з Росією.

Лідери Європейського Союзу також зустрінуться в понеділок, щоб знову заявити про підтримку України, оскільки російські війська активізували атаки з метою захоплення Сєвєродонецька, ключового міста на південному сході Донбасу, над яким Москва поставила в пріоритеті повний контроль.