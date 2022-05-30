ru ua
Пн, 30 травня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Глава МЗС Франції їде до Києва для зустрічі з Зеленським: що планують обговорити

Новость на русском →
Україна, Понеділок 30 травня 2022 09:46
Глава МЗС Франції їде до Києва для зустрічі з Зеленським: що планують обговорити Фото: міністр закордонних справ Франції Катрін колона
Автор: Олександр Білоус

Міністр закордонних справ Франції Катрін колона зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським у Києві в понеділок, 30 травня. Як повідомило Міністерство закордонних справ Франції, вона має намір висловити солідарність з Україною і запропонувати додаткову підтримку країні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Поїздка колони в Україну проходить на тлі критики з боку деяких дипломатів і політологів за те, що Франція робить недостатньо для підтримки України в її боротьбі з Росією.

Лідери Європейського Союзу також зустрінуться в понеділок, щоб знову заявити про підтримку України, оскільки російські війська активізували атаки з метою захоплення Сєвєродонецька, ключового міста на південному сході Донбасу, над яким Москва поставила в пріоритеті повний контроль.

Нагадавши, німецький канцлер Олаф Шольц і президент Франції Еммануель Макрон провели телефонну бесіду з президентом Росії Володимиром Путіним. І закликали його до прямих переговорів з українським лідером Володимиром Зеленським.

Термінові і важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Франція
NEWS
Близько 30 350 військових і майже 1350 танків: названі втрати Росії
Близько 30 350 військових і майже 1350 танків: названі втрати Росії
DAILY
Що відбувається у команді Зеленського і як війна змінює владу
Мілан Лєліч, Уляна Безпалько Що відбувається у команді Зеленського і як війна змінює владу