Київ потрапив у "жовту зону" карантину

У Києві був перевищений показник захворюваності COVID-19
Місто Київ потрапив до жовтої зони карантину. Таке рішення напередодні ухвалила Комісія ТЕБ та НС.
Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.
За його словами, в столиці був перевищений показник захворюваності виявлених хворих 40 на 100 тисяч населення за 14 днів.
"Якщо ми говоримо про місто Київ, який належать до жовтого рівня епідемічної небезпеки за показниками захворюваності коронавірусом", - повідомив Степанов.
Відзначимо, що Київ офіційно потрапить в "жовту зону" в 00:00 17 серпня.
У "жовтій зоні":
Нагадаємо, перераховані вище обмеження будуть діяти як мінімум 14 днів.
Крім того, до ослаблення карантину не готові Київ і ще 11 областей.