В Киеве был превышен показатель заболеваемости COVID-19
Город Киев попал в "желтую зону" карантина. Такое решение накануне приняла Комиссия ТЭБ и ЧС.
Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.
По его словам, в столице был превышен показатель заболеваемости выявленных больных 40 на 100 тысяч населения за 14 дней.
"Если мы говорим о городе Киеве, который относится к желтому уровню эпидемической опасности по показателям заболеваемости коронавирусом", - сообщил Степанов.
Отметим, что Киев официально попадет в "желтую зону" в 00:00 17 августа.
В "желтой зоне":
Напомним, вышеперечисленные ограничения будут действовать как минимум 14 дней.
Кроме того, к ослаблению карантина не готовы Киев и еще 11 областей.