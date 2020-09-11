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Київ потрапив до "помаранчевої зони": які обмеження вводить столиця

Автор: РБК-Україна

У зв'язку з потраплянням Києва до "помаранчевої зони" карантину в місті буде введено ряд обмежень. Вони стосуватимуться проведення масових заходів, роботи вишів лікарень та перевезень.

Про це на брифінгу повідомив мер Києва Віталій Кличко.

За його словами, з 14 вересня у Києві будуть діяти обмеження "помаранчевої зони". До них відносяться:

  • проведення масових (культурних, спортивних, соціальних, релігійних та інших) заходів дозволено за участю не більше 220 осіб з урахуванням не більше однієї особи на 10 квадратних метрів площі будівлі;
  • заборона роботи установ, що надають послуги з розміщення, крім готелів;
  • відвідування занять у професійних та вищих навчальних закладах групами не більше 20 осіб;
  • лікарні тимчасово обмежують планові госпіталізації. Це не стосується медичної допомоги вагітним, новонародженим, онкохворим та випадків, коли є ризик для життя пацієнта;
  • заборона роботи спортивних залів та фітнес-центрів, крім тих, які зможуть забезпечити розміщення не більше однієї особи на 10 квадратних метрів;
  • заборона прийому дітей до закладів оздоровлення та відпочинку - санаторів і таборів в столиці і передмісті;
  • перевезення пасажирів здійснюється тільки в кількості 50% місць для сидіння.

Він також додав, що поліція зобов'язана відслідковувати переміщення пацієнтів на самоізоляції.

Нагадаємо, раніше глава Держпродспоживслужби Києва Олег Рубан пояснив РБК-Україна, що Київ потрапив до "помаранчевої зони" через погіршення епідемічної ситуації - більше 125 випадків на 100 тисяч населення.

Тим часом у Києві за минулу добу на коронавірусом захворіли 404 особи, і це новий антирекорд.

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