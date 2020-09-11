Киев попал в "оранжевую зону": какие ограничения вводит столица

В связи с попаданием Киева в "оранжевую зону" карантина в городе будет введен ряд ограничений. Они будут касаться проведения массовых мероприятий, работы вузов, больниц и перевозок.

Об этом на брифинге сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

По его словам, с 14 сентября в Киеве будут действовать ограничения "оранжевой зоны". К ним относятся:

проведение массовых (культурных, спортивных, социальных, религиозных и других) мероприятий разрешено с участием не более 220 человек с учетом не более одного человека на 10 квадратных метров площади здания;

запрет работы учреждений, предоставляющих услуги по размещению, кроме гостиниц;

посещение занятий в профессиональных и высших учебных заведениях группами не более 20 человек;

больницы временно ограничивают плановые госпитализации. Это не касается медпомощи беременным, новорожденным, онкобольным и случаев, когда есть риск для жизни пациента;

запрет работы спортивных залов и фитнес-центров, кроме тех, которые смогут обеспечить размещение не более одного человека на 10 квадратных метров;

запрет приема детей в заведения оздоровления и отдыха - санатории и лагеря в столице и пригороде;

перевозка пассажиров осуществляется только в количестве 50% мест для сидения.

Он также добавил, что полиция обязана отслеживать перемещения пациентов на самоизоляции.

Напомним, ранее глава Госпродпотребслужбы Киева Олег Рубан объяснил РБК-Украина, что Киев попал в "оранжевую зону" из-за ухудшение эпидемической ситуации - более 125 случаев на 100 тысяч населения.

Тем временем в Киеве за минувшие сутки коронавирусом заболели 404 человека, и это новый антирекорд.