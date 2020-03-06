Київ може залишитися без газу через відсутність договору на транспортування

ТОВ "Оператор ГТС України" планує припинити транспортування газу до мереж "Київгазу", оскільки компанія не підписала типовий договір на транспортування газу у запропонованому варіанті. Про це повідомляє прес-служба "Оператора ГТС".

Як зазначили в прес-службі, в результаті це спричинить зупинку газопостачання для всіх споживачів в столиці.

У компанії зазначили, що у грудні 2019 року "Оператор ГТС" надіслав "Київгазу" для підписання проект договору транспортування природного газу. Однак у відповідь отримав варіант угоди разом з протоколом розбіжностей.

На думку "Оператора ГТС", ці зміни "докорінно змінюють типовий договір і тим самим створюють дискримінаційні умови по відношенню до інших учасників ринку".

"З метою недопущення енергетичного колапсу в місті Києві "Оператор ГТС України" звернувся до НКРЕКП з вимогою здійснити перевірку дотримання "Київгазом" ліцензійних умов провадження діяльності з розподілу природного газу, а саме - щодо наявності в цього оператора ГРМ чинного договору з ОГТСУ на транспортування газу у відповідності до типового договору", - йдеться в повідомленні.

Відзначимо, компанія "Оператор ГТС" була створена в процесі анбандлінгу "Нафтогазу",. "Оператор ГТС України" отримав від НКРЕКП сертифікацію, ліцензію і тарифи на транспортування газу.

Нагадаємо, Антимонопольний комітет України розпочав розгляд справи за ознаками зловживання НАК "Нафтогаз України" монопольним становищем на ринках природного газу. Як зазначається в повідомленні АМКУ, починаючи з 1 листопада 2018 року "Нафтогаз" встановлював ціни на природний газ "на рівні, який неможливо було б встановити за умов існування значної конкуренції".