Киев может остаться без газа из-за отсутствия договора на транспортировку

ООО "Оператор ГТС Украины" планирует прекратить транспортировку газа к сетям "Киевгаза", поскольку компания не подписала типовой договор на транспортировку газа в предложенном варианте. Об этом сообщает пресс-служба "Оператора ГТС".

Как отметили в пресс-службе, в результате это повлечет остановку газоснабжения всех потребителей в столице.

В компании отметили, что в декабре 2019 года "Оператор ГТС" направил "Киевгазу" для подписания проект договора транспортировки природного газа. Однако в ответ получил вариант соглашения вместе с протоколом разногласий.

По мнению "Оператора ГТС", эти изменения "в корне меняют типовой договор и тем самым создают дискриминационные условия по отношению к другим участникам рынка".

"С целью недопущения энергетического коллапса в городе Киеве "Оператор ГТС Украины" обратился к НКРЭКУ с требованием провести проверку соблюдения "Киевгазом" лицензионных условий осуществления деятельности по распределению природного газа, а именно - о наличии у этого оператора ГРС действующего договора с ОГТСУ на транспортировку газа в соответствии с типовым договором", - говорится в сообщении

Отметим, компания "Оператор ГТС" была создана в процессе анбандлинга "Нафтогаза",. "Оператор ГТС Украины" получил от НКРЭКУ сертификацию, лицензию и тарифы на транспортировку газа.

Напомним, Антимонопольный комитет Украины начал рассмотрение дела по признакам злоупотребления НАК "Нафтогаз Украины" монопольным положением на рынках природного газа. Как отмечается в сообщении АМКУ, начиная с 1 ноября 2018 года "Нафтогаз" устанавливал цены на природный газ "на уровне, который невозможно было бы установить при условиях существования значительной конкуренции".