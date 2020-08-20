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Київ залишається в "жовтій зоні" ще на два тижні

Київ, Четвер 20 серпня 2020 18:34
Київ залишається в "жовтій зоні" ще на два тижні
Фото: Віктор Ляшко (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

У Київській області під зонування потрапили 11 адміністративних одиниць

За підсумками нового поділу України на карантинні зони Київ ще на два тижні залишиться в "жовтій зоні". Це означає, що в столиці досі заборонено відвідування соціальних закладів та роботу нічних клубів.

Про це на брифінгу заявив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко.

За його словами, рівень епідемічної небезпеки на сьогодні затверджені в 13 областях та в Києві.

"Місто Київ залишається на жовтому рівні епідеміологічної небезпеки", - зазначив він.

Згідно з цим рівнем, забороняється перебувати в громадських приміщеннях без маски, масові заходи з розрахунку більше 1 особи на 5 кв. метрів, заповнюваність в кінотеатрах понад 50% місць, перевезення пасажирів дозволяється тільки в межах сидячих місць. Також забороняється відвідування соціальних закладів, робота хостелів і нічних клубів, проведення масових заходів у ресторанах для понад 20 осіб.

Він додав, що один район Київської області потрапив під помаранчевий рівень - Києво-Святошинський. Ще 10 адміністративних одиниць знаходяться в "жовтій зоні":

  • Бориспіль
  • Бровари
  • Буча
  • Переяслав
  • Фастів
  • Бориспільський район
  • Броварський район
  • Васильківський район
  • Макарівський
  • Фастівський район

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що рішення про ослаблення "червоного", "помаранчевого" та "жовтого" рівнів не може бути переглянуте раніше, ніж через 14 днів.

Зазначимо, за підсумками нового зонування Чернівці потрапили до "червоної зони" карантину, Харків - до "помаранчевої".

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