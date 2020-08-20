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Чернівці потрапили в "червону зону" карантину, Харків - в "помаранчеву"

Чернівці, Четвер 20 серпня 2020 18:05
Чернівці потрапили в "червону зону" карантину, Харків - в "помаранчеву"
Фото: люди в масках (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Комісія ТЕБ та НС переглянула карантинні зони

Після додаткового перегляду зон за рівнями епідеміологічної небезпеки Чернівці потрапили в "червону зону". Хоча раніше місто перебував у "помаранчевій зоні".

Про це повідомив міністр Кабінету міністрів України Олег Немчинов.

Також після перегляду Харків опинився в "помаранчевій зоні", однак раніше був визначений у "жовту".

Після перегляду в "червону зону" потрапили місто Коломия та Тисменицький район Івано-Франківської області, які раніше перебували в "жовтій зоні".

Місто Острог Рівненської області, який раніше перебував у "помаранчевій зоні", потрапив в "червону".

Крім того, місто Тернопіль визначили в "оранжеву зону". Раніше він перебував в "жовтій".

Зазначимо, що оскільки Чернівці потрапили в "червону зону" на два тижні, то, по всій видимості, школи, садочки та університети з 1 вересня не відкриються.

Нагадаємо, 20 серпня Україна відновила зони карантину.

Крім того, в Україні зафіксовано новий антирекорд за коронавірусу, майже 2 000 нових випадків за добу.

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