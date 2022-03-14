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Київ не в облозі, – голова військової адміністрації Жирнов

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Київ, Понеділок 14 березня 2022 15:51
Київ не в облозі, – голова військової адміністрації Жирнов Фото: Микола Жирнов (kyivcity.gov.ua)
Автор: Антон Федорців

Голова Київської міської військової адміністрації Микола Жирнов однозначно оцінив становище столиці в умовах воєнного вторгнення Росії до України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на НВ.

"Як голова військової адміністрації Києва і як військовий можу точно вас запевнити, що Київ не в облозі. Оточення міста немає", – запевнив генерал.

За словами Жирнова, противник найбільше просунувся на Житомирському напрямку, де був зупинений у районі Ясногородки. Така ж ситуація на Обухівському та Бориспільському напрямках. Там Збройні сили завдали ударів по колонах окупантів.

"Противник зазнав втрат, перейшов до оборони та перегруповується. Ми контролюємо східну та південну частину регіону. Кожне місто Київської області, наші сусіди – це опорні пункти, в якій наші військові і всі мешканці стають на захист своїх домівок, вулиць і кварталів", – додав голова КМВА.

Раніше з'явився фоторепортаж зі зруйнованими внаслідок обстрілів РФ будинками на Куренівці та Оболоні. Там загинуло 2 людей, десятки мирних мешканців поранені.

КМДА також опублікувала актуальний графік руху громадського транспорту в Києві. Працюють метро, автобуси, трамваї. Натомість тролейбуси на маршрути не вийшли.

До слова, генерал Микола Жирнов також оцінив потенціал ППО Києва.

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