Ракетний удар по Києву. Як виглядають зруйновані будинки на Куренівці та Оболоні: фоторепортаж

Ворожі війська РФ 19-й день поспіль продовжують атакувати Україну обстрілами з землі і повітряними авіаударами.

РБК-Україна показує наслідки попадання снаряда і уламків збитої ракети в житлові будинки спальних районах столиці.

Ворожі війська РФ 19-й день поспіль продовжують атакувати Україну обстрілами з землі і повітряними авіаударами.

У понеділок, 14 березня, російські окупанти здійснили спробу порушити спокій столиці України, піддавши ракетним атакам мирні райони Києва.

Рано вранці снаряд влучив у 9-ти поверховий житловий будинок на Оболоні. За уточненими даними, одна людина загинула. 10 отримали поранення. З будинку евакуювали близько 70 осіб.

Евакуація мирного населення з пошкодженого збитою ракетою будинку (фото: facebook.com/MNS.GOV.UA)

Через деякий час уламки ракети впали на дорогу на Куренівці. Одна людина загинула, шестеро поранених. Двох поранених забрала швидка.

Ліквідація наслідків попадання збитої ракети в житловий будинок (фото: facebook. com/kyivcity.gov.ua)

Повністю знищено тролейбус, що знаходився без пасажирів.

Вилетіли шибки, пошкоджені балкони навколишніх будинків і комерційні приміщення на перших поверхах.

Рятувальники та бригади швидкої роботи на місці.