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Глава військової адміністрації про ППО Києва: з кожним днем збільшується і міцніє

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Київ, Понеділок 14 березня 2022 15:51
Глава військової адміністрації про ППО Києва: з кожним днем збільшується і міцніє Фото: Микола Жирнов (facebook.com/Дмитрий_Шереметьев)
Автор: Валерія Поліщук

Голова Київської міської Військової адміністрації генерал Микола Жирнов заявив, що столична система протиповітряної оборони з кожним днем збільшується і міцніє. При цьому ППО знаходиться в такому стані, який дозволяє виконувати завдання з оборони

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю виданню "НВ".

"В даний час ППО знаходиться в такому стані, який дозволяє виконувати завдання з оборони столиці. З кожним днем ця система збільшується і міцніє. Ви можете відстежити це за кількістю розгромленої ворожої авіації і ракет. Ворог розуміє, що над Києвом краще не літати, тому що знає, що тут його чекають сюрпризи в кожному районі і кожному кварталі", - заявив Жирнов.

Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

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