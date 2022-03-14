Як працює громадський транспорт у Києві: графік та маршрути
Наземний громадський транспорт Києва продовжує працювати в обмеженому режимі. Частина автобусних маршрутів змінилася, а тролейбусні взагалі скасували.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Київської міської державної адміністрації.
Графік роботи
Наземний громадський транспорт Києва в умовах воєнного стану працює з 08:00 до 19:00. І в обмеженому складі на тих маршрутах, де можна забезпечити перевезення.
Автобусні маршрути
Автобусні маршрути, в роботу яких внесено зміни:
- № 24 - від вул. Лаврської ст. м. "Арсенальна"
- № 62 - від Ботанічного саду до ст. м. "Арсенальна"
- № 21 - через залізничну ст. "Зеніт" по просп. Бандери без заїзду в ст. м."Петрівка"
- №73 - від вул. Милославської до вул. Каштанової
- № 101 - через залізничну ст. "Зеніт" по проспекту Бандери без заїзду в ст. м."Петрівка"
- № 103 - від вул. Світлицького до вул. Єфремова через пл. Марченка
- №51 - від ст. м. "Бориспільська" до мосту Патона
- №55 - від ст. м. "Бориспільська" до мосту Патона
- № 115 - від вул. Заслонова до моста Патона
- № 114 - від вул. Милославської до пл. Дарницької
- № 114к - від вул. Милославської до ж. м. Райдужний
- № 47 - від ст. м. "Нивки" - до вул. Стеценка
- № 69 - від Палацу спорту до вул. Литвиненко-Вольгемут через вул. Потапова
- № 90 - від вул. Туполєва до вул. Симиренка
- № 22 - від вул. медової до вул. Саперно-Слобідської
- №91 - вул. Анни Ахматової - пл. Дарницька - б-р Перова - Північний міст - ст. м. "Шулявська" - Севастопольська площа - пл. Деміївська - ст. м. "Голосіївська"
- №118 - від Політехнічного інституту до мосту Патона
Рух автобусних маршрутів №№ 1, 5, 9, 10, 11, 12, 19, 30, 36, 39, 43к, 64, 65, 76, 77, 88, 100, 104 тимчасово не здійснюється.
Інші маршрути працюють за постійними схемами.
Тролейбусні маршрути
Рух тролейбусних маршрутів тимчасово не здійснюється
Трамвайні маршрути
Організовано роботу трамвайних маршрутів за постійними схемами: №2, №8к, №22к, №29К, №33а.
Крім того, організовано трамвайне сполучення на ділянці "Подільське ТРЕД - Контрактова площа".
Рух інших маршрутів тимчасово не здійснюється.
Нагадаємо, раніше з'явилася онлайн-карта аптек, які працюють в Києві.
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