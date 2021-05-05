Сонячно та дощ на Закарпатті: прогноз погоди на сьогодні

Погода в Україні сьогодні тепла та сонячна. Температура повітря вдень підніметься до +20.

Про це повідомляє прес-центр УкрГідрометцентру .

Прогноз у всіх регіонах

У всіх областей, крім Закарпатської, сьогодні тепло та сонячно. Температура повітря вдень у західних областях складе +17+20, а вночі +3+5.

На сході країни, за даними синоптиків, буде +17+19 вдень, а вночі +3+5.

У центральних областях сьогодні вдень буде +18+20, а вночі +3+5. На півночі країни вдень передають +18+20, а вночі +3+5. На півдні буде +17+19, а вночі +4+7.

Прогноз у Києві

У Києві сьогодні очікується тепла погода, без опадів. Температура повітря вдень складе +18+20, а вночі +2+4.