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Сонячно та дощ на Закарпатті: прогноз погоди на сьогодні

Новость на русском → Київ, Середа 05 травня 2021 08:00
Сонячно та дощ на Закарпатті: прогноз погоди на сьогодні Фото: в Україні покращилась погода (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

Погода в Україні сьогодні тепла та сонячна. Температура повітря вдень підніметься до +20.

Про це повідомляє прес-центр УкрГідрометцентру.

Прогноз у всіх регіонах

У всіх областей, крім Закарпатської, сьогодні тепло та сонячно. Температура повітря вдень у західних областях складе +17+20, а вночі +3+5.

На сході країни, за даними синоптиків, буде +17+19 вдень, а вночі +3+5.

У центральних областях сьогодні вдень буде +18+20, а вночі +3+5. На півночі країни вдень передають +18+20, а вночі +3+5. На півдні буде +17+19, а вночі +4+7.

Сонячно та дощ на Закарпатті: прогноз погоди на сьогодні

Прогноз у Києві

У Києві сьогодні очікується тепла погода, без опадів. Температура повітря вдень складе +18+20, а вночі +2+4.

Нагадаємо, синоптик прогнозувала потепління до 20 градусів у багатьох областях.

Разом з тим, в Україні різко зміниться погода на цьому тижні.

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