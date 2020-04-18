Київ на місяць забезпечений необхідним для боротьби з коронавірусом, - Кличко

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

За словами Кличка, медична галузь готова, а установи оснащені

Міський голова Києва Віталій Кличко заявив, що столиця на місяць забезпечена всім необхідним для боротьби з коронавірусом. Про це він сказав в п'ятницю в ефірі передачі "Свобода слова Савіка Шустера".

За словами Кличка, медична галузь готова, а установи оснащені.

"Ми готові. Медична галузь готова. Всі медичні установи, що спеціалізуються на інфекційні хвороби, повністю оснащені, що стосується захисту та обладнання. Місто Київ отримав більшу частину тих матеріалів, які вкрай необхідні. Тобто на наступний місяць місто забезпечене", - сказав Кличко.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в разі великого скупчення людей під час великодніх свят, поліція буде залучати сили спеціального призначення.

Раніше у Всесвітній організації охорони здоров'я повідомляли, що вакцина проти коронавірусу з'явиться не раніше ніж через рік. При цьому пік пандемії COVID-19 у світі ще попереду.

Також РБК-Україна писало, що станом на 17 квітня, у світі зафіксували 153 245 смертей від коронавірусної інфекції. Всього заражено понад 2,2 млн осіб.