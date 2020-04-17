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Число жертв коронавірусу у світі перевищило 150 тис. людей

Новини » Коронавірус     17.04.2020 - 23:58
Число жертв коронавірусу у світі перевищило 150 тис. людей
Ілюстративне фото (adevarul.ro)

Найбільше смертей в США

У світі число смертей від коронавірусу перевищило 150 тис. людей. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сервіс Worldometers, який відстежує поширення COVID-19.

Так, станом на 23:50 17 квітня, у світі зафіксували 153 245 смерті від коронавірусної інфекції. Всього заражені понад 2,2 млн осіб.

Згідно з даними сайту, найбільша кількість смертей - 36 842 - зафіксована в США. В трійці країн з найвищим показникам смертноти Італія (22 745) та Іспанія (19 613), а також Франція (18 681) та Великобританія (14 576).

Раніше повідомлялося, що в Сполучених Штатах успішно пройшли випробування препарату Remdesivir для боротьби з коронавірусом. У всіх пацієнтів, які брали участь у клінічному випробуванні препарату, були важкі респіраторні симптоми і лихоманка, але вони змогли покинути лікарню менш ніж через тиждень після лікування.

Нагадаємо, раніше у Всесвітній організації охорони здоров'я повідомляли, що вакцина проти коронавіруса з'явиться не раніше ніж через рік. При цьому пік пандемії COVID-19 у світі ще попереду.

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