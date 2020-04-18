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Киев на месяц обеспечен необходимым для борьбы с коронавирусом, - Кличко

Новости » Коронавирус     18.04.2020 - 08:50
Киев на месяц обеспечен необходимым для борьбы с коронавирусом, - Кличко
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

По словам Кличко, медицинская отрасль готова, а учреждения оснащены

Городской глава Киева Виталий Кличко заявил, что столица на месяц обеспечена всем необходимым для борьбы с коронавирусом. Об этом он сказал в пятницу в эфире передачи "Свобода слова Савика Шустера".

По словам Кличко, медицинская отрасль готова, а учреждения оснащены.

«Мы готовы. Медицинская отрасль готова. Все медицинские учреждения, специализирующиеся на инфекционных болезнях, полностью оснащены, что касается защиты и оборудования. Город Киев получил большую часть тех материалов, которые крайне необходимы. То есть на следующий месяц город обеспечен", - сказал Кличко.

Напомним, ранее сообщалось, что в случае большого скопления людей во время пасхальных праздников, полиция будет привлекать силы специального назначения.

Ранее во Всемирной организации здравоохранения сообщали, что вакцина против коронавируса появится не ранее чем через год. При этом пик пандемии COVID-19 в мире еще впереди.

Также РБК-Украина писало, что по состоянию на 17 апреля, в мире зафиксировали 153 245 смерти от коронавирусной инфекции. Всего заражены более 2,2 млн человек.

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