Київ призупинив процес перейменування вулиць та метро: в чому причина

У Києві вирішили призупинити процес перейменування вулиць, станцій метро та інших топонімів. Тому що до цього необхідно підійти з наукової точки зору і відповідно до законодавства.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на першого заступника голови КМДА Миколу Поворозника в ефірі телемарафону.

"Влада дійшла до висновку, що перейменування та демонтаж пам'ятників у столиці мають відбуватися за професійних дискусій та відповідно до чинного законодавства. Тому приймати такі рішення потрібно поступово", - пояснив він.

Нагадаємо, нещодавно Київська міська рада перейменувала арку Дружби народів у центрі столиці.

Також стало відомо, як можуть перейменувати п'ять станцій метро в Києві.

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