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У Дніпро на вертольоті евакуювали двох поранених військовослужбовців

Новость на русском → Дніпро, Понеділок 15 березня 2021 11:30
У Дніпро на вертольоті евакуювали двох поранених військовослужбовців Фото: евакуація військових (facebook.com/tpguba)
Автор: Андрій Козловський

У Дніпро на військовому вертольоті евакуювали двох українських військовослужбовців, яких поранили на Донбасі. Вони постраждали внаслідок вибуху міни.

Про це повідомила радниця голови Дніпропетровської Обласної держадміністрації Тетяна Губа на своїй сторінці у Facebook.

"Війна без вихідних ... У Дніпро військовим вертольотом евакуювали двох захисників з мінно-вибуховими травмами. Обставини не уточнюються", - написала вона.

Posted by Тетяна Губа on Sunday, March 14, 2021

Губа також уточнила, що одного захисника у важкому стані, на ШВЛ з аеропорту цивільна бригада медицини екстреної допомоги та катастроф перевезла в обласну лікарню ім. Мечникова. Був задіяний фахівець з обласної офтальмологічної лікарні.

Другого військового забрала бригада з військового госпіталю. Його стан стабільний.

Фото: евакуація військових (facebook.com/tpguba)

Нагадаємо, у неділю 14 березня, збройні формування Російської Федерації 13 разів обстріляли українські позиції на Донбасі, один боєць поранений. Ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил залишається контрольованою.

Також РБК-Україна писало, що 13 березня на Донбасі зафіксовано 10 обстрілів, позавчорашній ранок розпочався з порушення режиму "тиші". При цьому бойовики намагаються загострити ситуацію під Донецьком.

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