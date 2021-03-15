У Дніпро на вертольоті евакуювали двох поранених військовослужбовців
У Дніпро на військовому вертольоті евакуювали двох українських військовослужбовців, яких поранили на Донбасі. Вони постраждали внаслідок вибуху міни.
Про це повідомила радниця голови Дніпропетровської Обласної держадміністрації Тетяна Губа на своїй сторінці у Facebook.
"Війна без вихідних ... У Дніпро військовим вертольотом евакуювали двох захисників з мінно-вибуховими травмами. Обставини не уточнюються", - написала вона.
Posted by Тетяна Губа on Sunday, March 14, 2021
Губа також уточнила, що одного захисника у важкому стані, на ШВЛ з аеропорту цивільна бригада медицини екстреної допомоги та катастроф перевезла в обласну лікарню ім. Мечникова. Був задіяний фахівець з обласної офтальмологічної лікарні.
Другого військового забрала бригада з військового госпіталю. Його стан стабільний.
Фото: евакуація військових (facebook.com/tpguba)
Нагадаємо, у неділю 14 березня, збройні формування Російської Федерації 13 разів обстріляли українські позиції на Донбасі, один боєць поранений. Ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил залишається контрольованою.
Також РБК-Україна писало, що 13 березня на Донбасі зафіксовано 10 обстрілів, позавчорашній ранок розпочався з порушення режиму "тиші". При цьому бойовики намагаються загострити ситуацію під Донецьком.