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У лікарні Львова помер військовий, якого у квітні поранили на Донбасі

Новость на русском → Львів, П'ятниця 07 травня 2021 22:31
У лікарні Львова помер військовий, якого у квітні поранили на Донбасі Фото: у лікарні Львова помер військовий (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

У львівській лікарні помер військовослужбовець Юрій Опришко. Він отримав кульове поранення в голову поблизу Старогнатівки на Донбасі.

Про це повідомив Полтавський обласний територіальний центр комплектування на сторінці у Facebook.

"Сьогодні перестало битися серце воїна з Полтавської області - молодшого сержанта Опришка Юрія... 10 травня об 11:00 у Кременчуці відбудеться віддання військових почестей і прощання із захисником", - заявили в центрі.

Молодший сержант отримав поранення 9 квітня, після чого його оперативно доставили до шпиталю Маріуполя, а потім перевезли у Львів.

"Майже місяць лікарі боролися за життя українського героя, але, на жаль, доля розпорядилася інакше", - додали в центрі.

На зображенні може бути: 1 особа та military uniform

Фото: Юрій Опришко, померлий військовий (facebook.com/Poltavskyi.TCK)

Нагадаємо, вчора бойовики на Донбасі смертельно поранили піхотинця 93-ї бригади "Холодний Яр".

Також вчора смертельне поранення отримав військовослужбовець з Житомирської області.

Крім того, в результаті ворожого обстрілу вчора постраждав ще один військовий.

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