У лікарні Львова помер військовий, якого у квітні поранили на Донбасі

У львівській лікарні помер військовослужбовець Юрій Опришко. Він отримав кульове поранення в голову поблизу Старогнатівки на Донбасі.

Про це повідомив Полтавський обласний територіальний центр комплектування на сторінці у Facebook .

"Сьогодні перестало битися серце воїна з Полтавської області - молодшого сержанта Опришка Юрія... 10 травня об 11:00 у Кременчуці відбудеться віддання військових почестей і прощання із захисником", - заявили в центрі.

Молодший сержант отримав поранення 9 квітня, після чого його оперативно доставили до шпиталю Маріуполя, а потім перевезли у Львів.

"Майже місяць лікарі боролися за життя українського героя, але, на жаль, доля розпорядилася інакше", - додали в центрі.

Фото: Юрій Опришко, померлий військовий (facebook.com/Poltavskyi.TCK)