Стало відоме ім'я загиблого на Донбасі військового

Дмитрові було 37 років. Призвався на службу у січні 2021 року, це була його перша ротація.

"Ми схиляємо голови через смерть старшого солдата Товчигречка Дмитра Івановича, механіка-водія механізованого батальйону. Він поліг через огонь з РПГ та стрілецької зброї окупанта по позиціях бригади на Донеччині. Множинні уламкові поранення виявилися несумісними з життям", - йдеться у повідомленні.