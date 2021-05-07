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Стало відоме ім'я загиблого на Донбасі військового

Новость на русском → Донбас, П'ятниця 07 травня 2021 00:33
Стало відоме ім'я загиблого на Донбасі військового Фото: загиблому було 37 років (facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: Даша Харченко

В четвер, 6 травня, російсько-окупаційні війська вбили українського військового на Донбасі. Ним виявився піхотинець 93-ї бригади "Холодний Яр" Дмитро Товчигречко.

Про це повідомили в 93-тій ОМБр "Холодний Яр".

Дмитрові було 37 років. Призвався на службу у січні 2021 року, це була його перша ротація.

"Ми схиляємо голови через смерть старшого солдата Товчигречка Дмитра Івановича, механіка-водія механізованого батальйону. Він поліг через огонь з РПГ та стрілецької зброї окупанта по позиціях бригади на Донеччині. Множинні уламкові поранення виявилися несумісними з життям", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 6 травня поблизу Новотроїцького під ворожим обстрілом загинув військовий зі складу Об'єднаних сил. Ще один український воїн отримав поранення.

Як писало РБК-Україна, станом на 18:00 на Донбасі було зафіксовано 6 порушень режиму "тиші". Окупанти застосовували міномети 82-го калібру, а також гранатомети.

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