Київ готується до дистанційного навчання у школах з вересня

Навчальні заклади Києва готуються до дистанційного навчання у школах з вересня. Така форма навчання буде зберігатися до кінця карантину.

Про це в ході брифінгу сказав мер міста Віталій Кличко.

"З огляду на рекомендації уряду, можу сказати одне - до кінця карантину навчання буде дистанційним. Департамент освіти КМДА дав рекомендації всім навчальним закладам підготувати плани і розробити форму дистанційного навчання. Таким чином, кожна школа має можливість адаптувати програму до можливостей вчителів і учнів", - заявив градоначальник.

Разом з тим Кличко підкреслив, що місто робить все, щоб школи відкрилися з 1 вересня при сприятливих умовах.

Відзначимо, Міністерство охорони здоров'я обговорює з Міністерством освіти формат роботи шкіл з 1 вересня в умовах пандемії коронавірусу. Зокрема, розглядається можливість обмеження одночасного перебування дітей у класах і навчання по змінах.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Денис Шмигаль раніше розповів, за якої умови школи повернуться до класичного освітнього процесу.

Водночас у Верховній раді вважають, що до повноцінного дистанційного навчання Україна ще не готова.