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Київ і ще 17 областей залишаються не готовими до ослаблення карантину

Автор: Игорь Литвиненко

В Україні Київ і ще 17 областей продовжують залишатися не готовими до послаблення карантину. Відповідають вимогам Міністерства охорони здоров'я лише 7 областей.

Відповідні дані за станом на 8 вересня опублікував МОЗ.

Зокрема, не готові до ослаблення карантину Київ, Вінницька, Волинська, Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська, Київська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Рівненська, Сумська, Тернопільська, Харківська, Хмельницька, Черкаська, Чернігівська та Чернівецька областях.

У всіх регіонах перевищено показник захворюваності на 100 тисяч населення.

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Відповідають вимогам Дніпропетровська, Донецька, Запорізька, Кіровоградська, Луганська, Полтавська та Херсонська області.

Для того, щоб почати ослаблення регіон повинен відповідати наступним критеріям:

  • кількість тестів повинно бути не менше 24 на 100 тисяч протягом 7 днів;
  • показник захворюваності за 14 днів не повинен перевищувати базовий рівень захворюваності - 40 випадків на 100 тисяч за 14 днів;
  • якщо рівень завантаженості ліжок 5 днів поспіль по всьому регіону 50% і більше, то на території всього регіону встановлюється "помаранчевий" рівень, якщо більше 75% - "червоний".

Нагадаємо, за минулу добу в Україні підтвердили 2411 нових випадків коронавірусу, найбільше - у Києві, Харківській, Одеській, Львівській та Тернопільській областях.

Зазначимо, з 7 вересня в Україні набуло чинності нове карантинне зонування.

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