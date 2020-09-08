Киев и еще 17 областей остаются не готовыми к ослаблению карантина

В Украине Киев и еще 17 областей продолжают оставаться не готовыми к ослаблению карантина. Соответствуют требованиям Министерства здравоохранения лишь 7 областей.
Соответствующие данные по состоянию на 8 сентября опубликовал Минздрав.
В частности, не готовы к ослаблению карантина Киев, Винницкая, Волынская, Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Киевская, Львовская, Николаевская, Одесская, Ровенская, Сумская, Тернопольская, Харьковская, Хмельницкая, Черкасская, Черниговская и Черновицкая областях.
Во всех регионах превышен показатель заболеваемости на 100 тысяч населения.
Соответствуют требованиям Днепропетровская, Донецкая, Запорожская, Кировоградская, Луганская, Полтавская и Херсонская области.
Для того, чтобы начать ослабление регион должен соответствовать следующим критериям:
Напомним, за прошедшие сутки в Украине подтвердили 2411 новых случаев коронавируса, больше всего - в Киеве, Харьковской, Одесской, Львовской и Тернопольской областях.
Отметим, с 7 сентября в Украине вступило в силу новое карантинное зонирование.