Киев и еще 17 областей остаются не готовыми к ослаблению карантина

В Украине Киев и еще 17 областей продолжают оставаться не готовыми к ослаблению карантина. Соответствуют требованиям Министерства здравоохранения лишь 7 областей.

Соответствующие данные по состоянию на 8 сентября опубликовал Минздрав.

В частности, не готовы к ослаблению карантина Киев, Винницкая, Волынская, Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Киевская, Львовская, Николаевская, Одесская, Ровенская, Сумская, Тернопольская, Харьковская, Хмельницкая, Черкасская, Черниговская и Черновицкая областях.

Во всех регионах превышен показатель заболеваемости на 100 тысяч населения.

Соответствуют требованиям Днепропетровская, Донецкая, Запорожская, Кировоградская, Луганская, Полтавская и Херсонская области.

Для того, чтобы начать ослабление регион должен соответствовать следующим критериям:

количество тестов должно быть не менее 24 на 100 тысяч в течение 7 дней;

показатель заболеваемости за 14 дней не должен превышать базовый уровень заболеваемости - 40 случаев на 100 тысяч за 14 дней;

если уровень загруженности коек 5 дней подряд по всему региону 50% и более, то на территории всего региона устанавливается "оранжевый" уровень, если больше 75% - "красный".

Напомним, за прошедшие сутки в Украине подтвердили 2411 новых случаев коронавируса, больше всего - в Киеве, Харьковской, Одесской, Львовской и Тернопольской областях.

Отметим, с 7 сентября в Украине вступило в силу новое карантинное зонирование.