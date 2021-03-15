RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Київ і ще дві області можуть потрапити до "червоної зони": що це значить

Автор: Артур Родивилов

Київ, Вінницька та Львівська області можуть потрапити в "червону зону". Спостерігається погіршення ситуація з коронавірусом.

Про це заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов в ефірі програми "Свобода слова" на ICTV.

За його словами, число хворих зростає, в тому числі через поширення "британського" штаму. Найважча ситуація з киснем для пацієнтів спостерігається на Закарпатті.

"Є напружена ситуація у Вінницькій області, Києві, Львівській області. Водночас Львівщині я порадив не чекати рівня "червоної" небезпеки і прийняти карантинні заходи", - сказав Шмигаль.

Зазначимо, поділ на кольорові зони означає, що в "червоних" областях діють найбільш жорсткі карантинні заходи, в інших - м'які, такі як масковий режим, масові заходи з обмеженнями і так далі.

"Червона зона" передбачає максимальні карантинні обмеження, які діяли в Україні на локдауні після новорічних свят:

  • забороняється прийом відвідувачів в закладах громадського харчування;

  • припиняють роботу спортзали, розважальні та культурні установи;

  • під забороною всі масові заходи;

  • заборонено відвідування навчальних закладів школярам 5-11 класу - вони переходять на дистанційне навчання;

  • забороняється посадка і висадка пасажирів на регулярних і нерегулярних рейсах міжобласного сполучення залізничним, авіаційним та автомобільним транспортом;

  • на в'їздах і виїздах з області встановлюються КПП, вводиться обов'язковий температурний скринінг.

Міністерство охорони здоров'я може почати розглядати введення загальнонаціонального локдауна в країні, якщо понад 13 регіонів потраплять в "червону зону" карантину.

Нагадаємо, вчора в Україні виявили 6 792 нових випадків коронавірусу. Майже 2,5 тисячі госпіталізували.

Також РБК-Україна писало, що МОЗ розширило "помаранчеву зону" карантину - тепер там 11 регіонів. У "червоній зоні" залишаються чотири області.

Раніше повідомлялося, що Львів знаходиться в півкроку від "червоної зони", тому школи частково йдуть на дистанційне навчання.

Крім того, в Миколаєві з 22 березня всі школярі йдуть на дострокові двотижневі канікули, а з 17 березня старшокласники 5-11 класів переходять на дистанційне навчання.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України КарантинКоронавірус
Читайте також
"Слуга народу" про вакцину Covishield: ще рано від неї відмовлятися
У Вінниці більшість лікарень для пацієнтів з COVID заповнено на 95%
Прогноз погоди