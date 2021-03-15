Київ і ще дві області можуть потрапити до "червоної зони": що це значить

За його словами, число хворих зростає, в тому числі через поширення "британського" штаму. Найважча ситуація з киснем для пацієнтів спостерігається на Закарпатті.

"Є напружена ситуація у Вінницькій області, Києві, Львівській області. Водночас Львівщині я порадив не чекати рівня "червоної" небезпеки і прийняти карантинні заходи", - сказав Шмигаль.

Зазначимо, поділ на кольорові зони означає, що в "червоних" областях діють найбільш жорсткі карантинні заходи, в інших - м'які, такі як масковий режим, масові заходи з обмеженнями і так далі.

"Червона зона" передбачає максимальні карантинні обмеження, які діяли в Україні на локдауні після новорічних свят:

забороняється прийом відвідувачів в закладах громадського харчування;

припиняють роботу спортзали, розважальні та культурні установи;

під забороною всі масові заходи;

заборонено відвідування навчальних закладів школярам 5-11 класу - вони переходять на дистанційне навчання;

забороняється посадка і висадка пасажирів на регулярних і нерегулярних рейсах міжобласного сполучення залізничним, авіаційним та автомобільним транспортом;

на в'їздах і виїздах з області встановлюються КПП, вводиться обов'язковий температурний скринінг.

Міністерство охорони здоров'я може почати розглядати введення загальнонаціонального локдауна в країні, якщо понад 13 регіонів потраплять в "червону зону" карантину.