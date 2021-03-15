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Киев и еще две области могут попасть в "красную зону": что это значит

Автор: Артур Родивилов

Киев, Винницкая и Львовская области могут пропасть в "красную зону". Наблюдается ухудшение ситуация с коронавирусом.

Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов в эфире программы "Свобода слова" на ICTV.

По его словам, число заболевших возрастает, в том числе из-за распространения "британского" штамма. Самая тяжелая ситуация с кислородом для пациентов наблюдается на Закарпатье.

"Есть напряженная ситуация в Винницкой области, Киеве, Львовской области. В то же время Львовской области я посоветовал не ждать уровня "красной" опасности и принять карантинные меры", - сказал Шмыгаль.

Отметим, разделение на цветные зоны означает, что в "красных" областях действуют самые жесткие карантинные меры, в остальных - мягкие, такие как масочный режим, массовые мероприятия с ограничениями и так далее.

"Красная зона" предусматривает максимальные карантинные ограничения, которые действовали в Украине на локдауне после новогодних праздников:

  • запрещается прием посетителей в заведениях общепита;

  • прекращают работу спортзалы, развлекательные и культурные учреждения;

  • под запретом все массовые мероприятия;

  • запрещено посещение учебных заведений школьникам 5-11 класса - они переходят на дистанционное обучение;

  • запрещается посадка и высадка пассажиров на регулярных и нерегулярных рейсах межобластного сообщения железнодорожным, авиационным и автомобильным транспортом;

  • на въездах и выездах из области устанавливаются КПП, вводится обязательный температурный скрининг.

Министерство здравоохранения может начать рассматривать введение общенационального локдауна в стране, если больше 13 регионов попадут в "красную зону" карантина.

Напомним, за вчера в Украине выявили 6 792 новых случая коронавируса. Почти 2,5 тысячи госпитализировали.

Также РБК-Украина писало, что Минздрав расширил "оранжевую зону" карантина - теперь там 11 регионов. В "красной зоне" остаются четыре области.

Ранее сообщалось, что Львов находится в полушаге от "красной зоны", поэтому школы частично уходят на дистанционное обучение.

Кроме того, в Николаеве с 22 марта все школьники уходят на досрочные двухнедельные каникулы, а с 17 марта старшеклассники 5-11 классов переходят на дистанционное обучение.

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