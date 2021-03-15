Киев и еще две области могут попасть в "красную зону": что это значит

По его словам, число заболевших возрастает, в том числе из-за распространения "британского" штамма. Самая тяжелая ситуация с кислородом для пациентов наблюдается на Закарпатье.

"Есть напряженная ситуация в Винницкой области, Киеве, Львовской области. В то же время Львовской области я посоветовал не ждать уровня "красной" опасности и принять карантинные меры", - сказал Шмыгаль.

Отметим, разделение на цветные зоны означает, что в "красных" областях действуют самые жесткие карантинные меры, в остальных - мягкие, такие как масочный режим, массовые мероприятия с ограничениями и так далее.

"Красная зона" предусматривает максимальные карантинные ограничения, которые действовали в Украине на локдауне после новогодних праздников:

запрещается прием посетителей в заведениях общепита;

прекращают работу спортзалы, развлекательные и культурные учреждения;

под запретом все массовые мероприятия;

запрещено посещение учебных заведений школьникам 5-11 класса - они переходят на дистанционное обучение;

запрещается посадка и высадка пассажиров на регулярных и нерегулярных рейсах межобластного сообщения железнодорожным, авиационным и автомобильным транспортом;

на въездах и выездах из области устанавливаются КПП, вводится обязательный температурный скрининг.

Министерство здравоохранения может начать рассматривать введение общенационального локдауна в стране, если больше 13 регионов попадут в "красную зону" карантина.