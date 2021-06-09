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Шквали та грози: Україну накриє злива

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Київ, Середа 09 червня 2021 14:07
Шквали та грози: Україну накриє злива Фото: в Україні буде злива (Dan Kitwood/Getty Images)
Автор: Анастасія Рокитна

Штормове попередження оголошено у всіх областях України. Завтра буде злива та штормовий вітер.

Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

Завтра вдень в Україні грози, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с.

Рятувальники порадили, як діяти під час шквалів та гроз :

  • щільно закривати вікна у приміщенні, прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні;
  • триматись подалі від рекламних щитів, ліній електропередач, дерев, не паркувати поруч із ними автотранспорт;
  • під час грози вимкнути електроприлади (вони притягують розряд), відключити телевізор від антени, не користуватись мобільним телефоном;
  • на відкритих ділянках слід спуститися в низину, відійти подалі від водойм, на відкритій місцевості сховатися у заглиблення, якщо є гумові або поліетиленові речі, то ними можна вкритися (підкласти під себе);
  • у лісі слід сховатися під невисокими деревами або в кущах.

Нагадаємо, погода в Україні принесе похолодання. Деяке зниження температури очікується в четвер - п'ятницю, 10-11 червня.

Зазначимо, на цьому тижні Харків та Херсон накрила потужна злива.

Крім того, в Харківській області чоловіка вбило ударом блискавки.

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