Шквали та грози: Україну накриє злива
Фото: в Україні буде злива (Dan Kitwood/Getty Images)
Штормове попередження оголошено у всіх областях України. Завтра буде злива та штормовий вітер.
Про це повідомляє прес-служба ДСНС.
Завтра вдень в Україні грози, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с.
Рятувальники порадили, як діяти під час шквалів та гроз :
- щільно закривати вікна у приміщенні, прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні;
- триматись подалі від рекламних щитів, ліній електропередач, дерев, не паркувати поруч із ними автотранспорт;
- під час грози вимкнути електроприлади (вони притягують розряд), відключити телевізор від антени, не користуватись мобільним телефоном;
- на відкритих ділянках слід спуститися в низину, відійти подалі від водойм, на відкритій місцевості сховатися у заглиблення, якщо є гумові або поліетиленові речі, то ними можна вкритися (підкласти під себе);
- у лісі слід сховатися під невисокими деревами або в кущах.
Нагадаємо, погода в Україні принесе похолодання. Деяке зниження температури очікується в четвер - п'ятницю, 10-11 червня.
Зазначимо, на цьому тижні Харків та Херсон накрила потужна злива.
Крім того, в Харківській області чоловіка вбило ударом блискавки.