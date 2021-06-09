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Дощі з грозами та тепло до +26: прогноз погоди в Україні на сьогодні

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Середа 09 червня 2021 08:00
Дощі з грозами та тепло до +26: прогноз погоди в Україні на сьогодні Фото: в Україні сьогодні прогнозують дощ та тепло (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Инна Собора

Погода в Україні сьогодні, 9 червня, буде дощовою. Окрім того, по всій території країни очікуються грози.

Про це повідомляють в Укргідрометцентрі.

Погода по Україні

Сьогодні очікуються опади по всій території країни. У більшості областей дощ почнеться вдень, а от в східних - триватиме ще й вночі.

Водночас, температура повітря буде високою. По Україні сьогодні прогнозують +23-25 градусів вдень. Найтепліше буде в західних областях - там повітря прогріється до +26 градусів.

Вночі позначки термометрів опустяться в середньому до +13-15 по всій країні.

Дощі з грозами та тепло до +26: прогноз погоди в Україні на сьогодніПогода в Києві

В столиці сьогодні також йтиме дощ з грозами. Однак вдень прогнозують тепло до +25 градусів.

Вночі похолодає до +13-15 градусів.

Дощі з грозами та тепло до +26: прогноз погоди в Україні на сьогодні

Раніше РБК-Україна писало, що 9 червня, по всій території України оголошено штормове попередження. Прогнозують грози, град та шквали.

Нагадаємо, погода в Україні буде дуже дощовою через циклон з атмосферними фронтами, що забезпечуватиме вологу і відносно теплу погоду протягом наступного тижня.

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