Дощі з грозами та тепло до +26: прогноз погоди в Україні на сьогодні
Погода в Україні сьогодні, 9 червня, буде дощовою. Окрім того, по всій території країни очікуються грози.
Погода по Україні
Сьогодні очікуються опади по всій території країни. У більшості областей дощ почнеться вдень, а от в східних - триватиме ще й вночі.
Водночас, температура повітря буде високою. По Україні сьогодні прогнозують +23-25 градусів вдень. Найтепліше буде в західних областях - там повітря прогріється до +26 градусів.
Вночі позначки термометрів опустяться в середньому до +13-15 по всій країні.
Погода в Києві
В столиці сьогодні також йтиме дощ з грозами. Однак вдень прогнозують тепло до +25 градусів.
Вночі похолодає до +13-15 градусів.
Раніше РБК-Україна писало, що 9 червня, по всій території України оголошено штормове попередження. Прогнозують грози, град та шквали.
Нагадаємо, погода в Україні буде дуже дощовою через циклон з атмосферними фронтами, що забезпечуватиме вологу і відносно теплу погоду протягом наступного тижня.