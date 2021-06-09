Дощі з грозами та тепло до +26: прогноз погоди в Україні на сьогодні

Погода в Україні сьогодні, 9 червня, буде дощовою. Окрім того, по всій території країни очікуються грози.

Про це повідомляють в Укргідрометцентрі.

Погода по Україні

Сьогодні очікуються опади по всій території країни. У більшості областей дощ почнеться вдень, а от в східних - триватиме ще й вночі.

Водночас, температура повітря буде високою. По Україні сьогодні прогнозують +23-25 градусів вдень. Найтепліше буде в західних областях - там повітря прогріється до +26 градусів.

Вночі позначки термометрів опустяться в середньому до +13-15 по всій країні.

Погода в Києві

В столиці сьогодні також йтиме дощ з грозами. Однак вдень прогнозують тепло до +25 градусів.

Вночі похолодає до +13-15 градусів.