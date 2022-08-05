Київ у найближчу годину накриє гроза

У найближчу годину в Києві очікують на грозу. Міська влада закликає триматись якомога далі від дерев та ліній електропередач.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Київської міської державної адміністрації.

Міська влада закликає містян, що під час сильного вітру треба знаходитись на безпечній відстані від ліній електропередач, дерев чи рекламних білбордів. Також бажано не паркувати автотранспорт під деревами.

У разі підтоплень проїжджої частини чи тротуарів треба звертатись за номером - 044-284-74-1. У разі травмування людей від падіння дерев треба телефонувати в екстрені служби: 101 або 103.