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Киев в ближайший час накроет гроза

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Киев, Пятница 05 августа 2022 19:31
Киев в ближайший час накроет гроза Фото: Киев в ближайший час накроет гроза (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

В ближайший час в Киеве ожидают грозу. Городская власть призывает держаться как можно дальше от деревьев и линий электропередач.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Киевской городской государственной администрации.

Городские власти призывают горожан, что во время сильного ветра надо находиться на безопасном расстоянии от линий электропередач, деревьев или рекламных билбордов. Также желательно не парковать автотранспорт под деревьями.

В случае подтоплений проезжей части или тротуаров надо обращаться по номеру - 044-284-74-1. В случае травмирования людей от падения деревьев надо звонить в экстренные службы: 101 или 103.

Напомним, что раньше после ливня в столице были подтоплены улицы в некоторых районах.

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