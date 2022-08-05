Киев в ближайший час накроет гроза

В ближайший час в Киеве ожидают грозу. Городская власть призывает держаться как можно дальше от деревьев и линий электропередач.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Киевской городской государственной администрации.

Городские власти призывают горожан, что во время сильного ветра надо находиться на безопасном расстоянии от линий электропередач, деревьев или рекламных билбордов. Также желательно не парковать автотранспорт под деревьями.

В случае подтоплений проезжей части или тротуаров надо обращаться по номеру - 044-284-74-1. В случае травмирования людей от падения деревьев надо звонить в экстренные службы: 101 или 103.