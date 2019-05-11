Київ у найближчі години накриє гроза

Погода в Україні: у Києві в найближчі три години очікується гроза. Про це повідомляє прес-служба Київської міськдержадміністрації із посиланням на Укргідрометцентр.

Гроза утримається до кінця доби.

"У найближчі три години з утриманням до кінця доби 11 травня в Києві очікується гроза (І рівень небезпечності, жовтий)", - попередили в КМДА.

Крім того, у відомстві закликали дотримуватись основних рекомендацій під час сильного вітру:

усі вікна будинків щільно зачинені, прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні;

якщо ви опинилися на вулиці, то тримайтеся подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев;

у разі сильного вітру сховатися в найближчому приміщенні або природному укритті;

уникати перебування поблизу великих дерев, особливо тополь, а також не паркувати поруч із ними автотранспорт.

Підкреслимо, кореспондент РБК-Україна повідомляє про те, що район Виноградаря вже накрив дощ з градом.

Фото: дощ з градом (Ірина Гамерська/РБК-Україна)

Нагадаємо, погода в Україні сьогодні, 11 травня 2019 року, буде дощовою, місцями очікуються грози.

Так, 11 травня вночі в Україні, крім східних областей, місцями був невеликий дощ, вдень короткочасні дощі, місцями з грозами. Вітер переважно південно-західний, 5-10 м/с.

Як писало РБК-Україна, синоптик Наталія Діденко повідомляла, що 11-12 травня у більшості областей України буде переважати волога погода з періодичними дощами, температура повітря підвищиться.

У столиці ж на вихідних, 11-12 травня, очікуються періодичні дощі, а також можлива гроза. Денна температура повітря підніметься до +20, при цьому нічна температура повітря буде відносно невисокою.

Додамо також, у західних областях України очікується підняття рівня води в річках, що може призвести до затоплення територій.