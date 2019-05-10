Україну завтра накриють дощі з грозами

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Погода в Україні 11 травня буде дощовою

Погода в Україні завтра, 11 травня 2019 року, буде дощовою, місцями очікуються грози. Про це йдеться в повідомленні на сторінці Гідрометцентру в Facebook.

Повідомляється, що 11 травня вночі в Україні, крім східних областей, місцями очікується невеликий дощ, вдень короткочасні дощі, місцями з грозами. Вітер переважно південно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі від +9 до +11, вдень від +15 до +20, на сході країни та на Закарпатті місцями до +21 +23; на високогір'ї Карпат протягом доби від +3 до +8.

Нагадаємо, раніше синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook повідомила, що 11-12 травня в більшості областей України переважатиме волога погода з періодичними дощами, температура повітря підвищиться.

У Києві на вихідних, 11-12 травня, очікуються періодичні дощі, а також можлива гроза. Денна температура повітря підніметься до +20, при цьому нічна температура повітря буде відносно невисокою.

Відзначимо, в західних областях України очікується підняття рівня води у річках, що може призвести до затоплення територій.