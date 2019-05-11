Киев в ближайшие часы накроет гроза

Погода в Украине: в Киеве в ближайшие три часа ожидается гроза. Об этом сообщает пресс-служба Киевской горгосадминистрации со ссылкой на Укргидрометцентр.

Гроза сохранится до конца суток.

"В ближайшие три часа и до конца суток 11 мая в Киеве ожидается гроза (І уровень опасности, желтый)", - предупредили в КГГА.

Кроме того, в ведомстве призвали соблюдать основные рекомендации при сильном ветре:

все окна домов плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;

если вы оказались на улице, то держитесь подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев;

в случае сильного ветра укрыться в ближайшем здании или естественном укрытии;

избегать нахождения вблизи больших деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с ними автотранспорт.

Подчеркнем, корреспондент РБК-Украина сообщает о том, что район Виноградаря уже накрыл дождь с градом.

Фото: дождь с градом (РБК-Украина)

Напомним, погода в Украине сегодня, 11 мая 2019 года, будет дождливой, местами ожидаются грозы.

Так, 11 мая ночью в Украине, кроме восточных областей, местами был небольшой дождь, днем кратковременные дожди, местами с грозами. Ветер преимущественно юго-западный, 5-10 м/с.

Как писало РБК-Украина, синоптик Наталья Диденко сообщала, что 11-12 мая в большинстве областей Украины будет преобладать влажная погода с периодическими дождями, температура воздуха повысится.

В столице же на выходных, 11-12 мая, ожидаются периодические дожди, а также возможна гроза. Дневная температура воздуха поднимется до +20, при этом ночная температура воздуха будет относительно невысокой.

Добавим также, в западных областях Украины ожидается поднятие уровня воды в реках, что может привести к затоплению территорий.