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На вихідних в Україні очікують дощі з грозами

Новини » Надзвичайні події    10.05.2019 - 11:34
На вихідних в Україні очікують дощі з грозами
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Разом з тим на вихідних має потеплішати

Погода в Україні 11-12 травня: у більшості областей України очікуються дощі, можливі грози. Про це написала синоптик Наталка Діденко у своєму Facebook.

Разом з тим вона зазначила, що температура повітря підвищиться.

На вихідних в Україні очікують дощі з грозами

"11-12 травня у більшості областей України переважатиме волога погода з періодичними дощами. Температура повітря підвищиться, і дощі можуть у теплій атмосфері супроводжуватися грозами. Протягом дня стовпчики термометрів коливатимуться у межах +16 +22 градусів. Вночі буде, звичайно, холодніше, +6 +13 градусів", - написала Діденко.

На вихідних в Україні очікують дощі з грозами

Синоптик також поінформувала, що у Києві 11-12 травня очікуються періодичні дощі, але буде тепло: вдень +18 +20 градусів. Можлива гроза.

Нагадаємо, раніше Діденко попереджала, що погода в Україні в найближчі дні не порадує мешканців сухою і сонячною погодою. Так, у найближчий тиждень очікується тільки один день перепочинку - 12 травня, а в інші дні будуть йти дощі - від короткочасних і помірних до сильних, з грозами.

Як писало РБК-Україна раніше, погода в Україні 10 травня буде дощова, місцями з грозами. У більшості південних областей, а вночі і на сході країни без істотних опадів. Вітер переважно південний, 5-10 м/с.

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