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В Україні через підйом рівня води очікуються підтоплення

Новини » Суспільство    09.05.2019 - 09:39
В Україні через підйом рівня води очікуються підтоплення
Фото: підтоплення в Івано-Франківській області (if.dsns.gov.ua)

Підтоплення значної частини міста очікується у Тисмениці

Сьогодні, 9 травня, в західних областях України очікується підняття рівня води в річках, що може призвести до затоплення територій. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр при Держслужбі з надзвичайних ситуацій.

Як повідомляється, у Івано-Франківській області рівень води підвищиться у р. Ворона поблизу Тисмениці. Вода підніметься на 0,1 - 0,5 м, що призведе до затоплення заплави, сільськогосподарських угідь та значної частини території міста по обох берегах.

Також, через сильні опади рівень води підніметься у притоках Прип'яті у Львівській, Волинській, Рівненській та Житомирській областях. Рівень підніметься на 0,2 - 0,7 м з можливим виходом води на заплаву.

Крім того, на 0,7 - 1,2 м підніметься рівень води в Дністрі на ділянці Галич-Нижній-Заліщики. Негативних наслідків не очікується.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у населених пунктах Івано-Франківської області через негоду затопило кілька житлових будинків. Рятувальники відкачали воду в селах Ямниця і Старий Лисець Тисменицького району, в Косові, урочищі Дем'янів лаз і в селі, а також у Калуші та селищі Богородчани.

Нагадаємо, раніше синоптики попередили про різке погіршення погоди. Зокрема, на Лівобережжі місцями очікуються грози, вдень у східній частині шквали до 15-20 м/с (II рівень небезпеки, жовтий). Вночі 8-9 травня в західних областях прогнозуються заморозки на поверхні ґрунту до -3 (I рівень небезпеки, жовтий). У Карпатах сильні заморозки у повітрі до -3 (II рівень небезпеки, оранжевий).

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