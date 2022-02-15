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"Київ-Баскету" зарахували технічну поразку за неявку на матч з італійською "Реджаною"

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Реджо-Емілія, Вівторок 15 лютого 2022 15:57
"Київ-Баскету" зарахували технічну поразку за неявку на матч з італійською "Реджаною" Фото: гравці "Київ-Баскету" (facebook.com/kyivbasket)
Автор: Андрій Вирва

Українському клубу "Київ-Баскет" зараховано технічну поразка за неявку на перенесений матч 5-го туру другого групового етапу Кубка Європи ФІБА проти італійської "Реджани".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт ФІБА.

Гра мала відбутися в Італії сьогодні, але кияни ще вчора повідомили, що не полетять на матч. Причиною стала, мала кількість гравців які залишились в розташуванні українського клубу. За словами головного тренера команди, на вчорашньому тренуванні було лише п’ять баскетболістів.

Як повідомляє сайт ФІБА, враховуючи обставини та у відповідності до регламенту, "Реджані" присудили перемогу з рахунком 20:0.

Таким чином, італійський клуб, який раніше забезпечив собі перемогу в групі, завершив другий етап, маючи п’ять перемог у шести матчах. "Київ-Баскет" фінішував четвертим в групі, здобувши дві перемоги в шести іграх.

Нагадаємо, що український баскетболіст Святослав Михайлюк не врятував "Торонто" в матчі НБА проти "Нью-Орлеана".

Також, сьогодні відбудеться матч футбольної Ліги чемпіонів між "ПСЖ" та "Реалом", анонс матчу можете прочитати на сайті.

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