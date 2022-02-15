ПСЖ – "Реал Мадрид": анонс матчу 1/8 фіналу Ліги чемпіонів

Французький "Парі Сен-Жермен" у першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів прийме мадридський "Реал". У паралельному матчі зустрінуться лісабонський "Спортінг" і англійський "Манчестер Сіті".

ПСЖ – "Реал Мадрид"

15 лютого, 22:00, Париж, "Парк де Пренс", телетрансляція на MEGOGO

Ліга чемпіонів після зимової сплячки вривається у серця вболівальників гучною вивіскою. Уже в 1/8 фіналу турніру відбудеться гідне фіналу протистояння. Додаткова родзинка двобою ПСЖ і "Реала" – вихід Кіліана Мбаппе проти, ймовірно, своєї майбутньої команди.

Попри лідерство в національних чемпіонатах, обидві команди не в найкращій формі. Мадридці в останніх п'яти матчах Ла Ліги виграли лише двічі. А ПСЖ два тижні тому вилетів від "Ніцци" в Кубку Франції. Однак, той же "Реал" Анчелотті навчився додавати в ключових поєдинках.

Вирішальним аспектом може стати повернення Каріма Бензема. Бомбардир "вершкових" пропустив 3 матчі через травму, але повинен вийти в Парижі. З ним у складі атака "Реала" знову розквітне та стане серйозним випробуванням для оборони ПСЖ.

Травмовані: Летельє, Рамос, Еррера, Мішу (всі – ПСЖ)

Під питанням: Неймар – Бензема

Орієнтовні склади на матч ПСЖ – "Реал Мадрид"

ПСЖ: Доннарумма – Хакімі, Маркіньйос, Кімпембе, Мендеш – Верратті, Гуйє, Вейналдум – Мессі, Мбаппе, Ді Марія

"Реал Мадрид": Куртуа – Карвахаль, Мілітао, Алаба, Менді – Модріч, Каземіро, Кроос – Асенсіо, Бензема, Вінісіус

Прогноз РБК-Україна – 1:1

У протистояннях двох топ-клубів однозначного фаворита визначити складно. На "Парк де Пренс" імовірною виглядає результативна нічия. За таких умов тягар визначення переможця дуелі візьме на себе матч-відповідь. Проте, вже перший поєдинок стане поживою для роздумів про дійсне становище обох грандів. Наразі ж їхній рівень виглядає однаковим.