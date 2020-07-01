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У МОЗ назвали умову закриття українських курортів

Новини » Коронавірус     01.07.2020 - 09:45
У МОЗ назвали умову закриття українських курортів
Фото: пляж (РБК-Україна)

У МОЗ сподіваються, що Україна не піде за сценарієм Італії та Іспанії

Введення жорсткого карантину можливе тільки у разі значного зростання кількості заражених коронавірусом, коли медична система не зможе впоратись з кількістю хворих. У МОЗ сподіваються, що Україна не піде за сценарієм Італії та Іспанії.

Про це заявив на брифінгу міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

На питання про те, чи можуть закрити українські курорти через епідеміологічну ситуацію, голова МОЗ відповів, що у разі значного збільшення кількості заражених.

"При такій серйозні ситуації у нас можуть вводить додаткові обмеження. У тому числі жорсткий карантин", - заявив він.

Разом з тим він сказав, що повне зняття карантину можливе тільки, коли МОЗ перестане фіксувати нові випадки інфікування, але зараз цифри говорять зворотнє.

Зазначимо, вчора Степанов заявив, що уряд може ввести додаткові обмеження щодо курортів, зокрема, в Одесі.

Нагадаємо, що офіційна статистика МОЗ говорить, що за вчора заразились ще 664 людини і кількість інфікованих скорочується.

Додамо, Миністерство охорони здоров'я прогнозує спалах коронавірусу після вихідних в Одесі.

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Автор: Анастасия Рокитна

Теги Новини України Мінстерство охорони здоров'я Україникурорт
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