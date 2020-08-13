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Киев и 11 областей не готовы к ослаблению карантина

Четверг 13 августа 2020 10:50
Киев и 11 областей не готовы к ослаблению карантина
Фото: люди в масках (РБК-Украина)
Автор: Андрей Козловский

Переход областей к следующему этапу карантина возможен при условии соответствия эпидситуации определенным критериям

По состоянию на 13 августа в Украине к ослаблению карантина не готов Киев и еще 11 регионов. В обновленный список были включены Тернопольская и Черкасская области.

Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.

По данным Минздрава, не готовы смягчать ограничения:

  • Киев
  • Волынская область;
  • Житомирская область;
  • Ивано-Франковская область;
  • Львовская;
  • Одесская область;
  • Ровенская область;
  • Сумская область;
  • Тернопольская область;
  • Харьковская область;
  • Черкасская область;
  • Черновицкая область.

Киев и 11 областей не готовы к ослаблению карантина

Фото: эпидемическая ситуация в областях Украины (moz.gov.uа)

Для смягчения карантина регионы должны отвечать четырем критериям:

  • загруженность мест в больницах не более 50%;
  • проведение более 24 тестов на COVID-19 на 100 тысяч населения;
  • процент выявления коронавирус должен составлять не менее 11%;
  • динамика заболеваемости должна быть меньше чем 10%.

Напомним, в Украине обнаружили резкое увеличение количества случаев коронавируса, за вчера заразились еще 1 592 человека.

Кроме того, сегодня Украину поделят на новые зоны карантина, решение примет Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

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