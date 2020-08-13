Киев и 11 областей не готовы к ослаблению карантина

Переход областей к следующему этапу карантина возможен при условии соответствия эпидситуации определенным критериям
По состоянию на 13 августа в Украине к ослаблению карантина не готов Киев и еще 11 регионов. В обновленный список были включены Тернопольская и Черкасская области.
Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.
По данным Минздрава, не готовы смягчать ограничения:
Фото: эпидемическая ситуация в областях Украины (moz.gov.uа)
Для смягчения карантина регионы должны отвечать четырем критериям:
Напомним, в Украине обнаружили резкое увеличение количества случаев коронавируса, за вчера заразились еще 1 592 человека.
Кроме того, сегодня Украину поделят на новые зоны карантина, решение примет Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.