Київ і 10 областей не готові до ослаблення карантину

Фото: людина в масці (РБК-Україна)

У всіх регіонах перевищено показник нових захворювань

В Україні до послаблення карантину залишаються не готовими Київ і ще 10 областей. У всіх цих регіонах перевищено показник нових захворювань за 14 днів.

Про це свідчать дані, оприлюднені Міністерством охорони здоров'я.

Крім Києва, до ослаблення карантину не готові Волинська, Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська, Львівська, Одеська, Рівненська, Тернопільська, Харківська та Чернівецька області.

При цьому у трьох регіонах - Київ, Львівська та Чернівецька області, за останні п'ять днів перевищено показник завантаженості лікарняних ліжок першої хвилі.

Нагадаємо, минулого тижня Кабінет міністрів змінив критерії, за якими регіони кваліфікуються по зонах карантину - замість чотирьох показників, залишили три: заповненість ліжок, тестування, рівень захворювань на 100 тисяч населення за 14 днів.

Зокрема, регіон має відповідати таким критеріям:

кількість тестувань має бути не менше 24 на 100 тисяч протягом 7 днів;

показник захворюваності за 14 днів не повинен перевищувати базовий рівень захворюваності - 40 випадків на 100 тисяч за 14 днів;

якщо рівень завантаженості ліжок 5 днів поспіль по всьому регіону 50% і більше, то на території всього регіону встановлюється "помаранчевий" рівень, якщо більше 75% - "червоний"

Також повідомлялося, що рішення про ослаблення рівня небезпеки у зонах карантину зможуть переглядати не раніше, ніж через 14 днів.