Київ і 10 областей не готові до ослаблення карантину

У всіх регіонах перевищено показник нових захворювань
В Україні до послаблення карантину залишаються не готовими Київ і ще 10 областей. У всіх цих регіонах перевищено показник нових захворювань за 14 днів.
Про це свідчать дані, оприлюднені Міністерством охорони здоров'я.
Крім Києва, до ослаблення карантину не готові Волинська, Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська, Львівська, Одеська, Рівненська, Тернопільська, Харківська та Чернівецька області.
При цьому у трьох регіонах - Київ, Львівська та Чернівецька області, за останні п'ять днів перевищено показник завантаженості лікарняних ліжок першої хвилі.
Нагадаємо, минулого тижня Кабінет міністрів змінив критерії, за якими регіони кваліфікуються по зонах карантину - замість чотирьох показників, залишили три: заповненість ліжок, тестування, рівень захворювань на 100 тисяч населення за 14 днів.
Зокрема, регіон має відповідати таким критеріям:
Також повідомлялося, що рішення про ослаблення рівня небезпеки у зонах карантину зможуть переглядати не раніше, ніж через 14 днів.