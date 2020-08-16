До ослаблення карантину не готові Київ та 10 областей

Фото: люди в масках (РБК-Україна)

Число нових випадків перевищує допустиме за останні 14 днів

В Україні 16 серпня до чергового послаблення карантину не готові Київ та десять областей. У всіх областях число нових випадків захворювання складає понад 40 на 100 тисяч населення за останні 14 днів.

Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я України.

Так, на сьогодні до ослаблення карантину не готові Київ, Волинська, Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська, Львівська, Одеська, Рівненська, Тернопільська, Харківська та Чернівецька області.

Крім цього, у Львівській області завантаженість ліжок становить понад 50%.

Нагадаємо, в Україні за останню добу виявили 1637 нових випадків коронавірусу.

МОЗ закликав регіони підготуватися до другої хвилі коронавірусу.

Крім цього, президент Володимир Зеленський повідомив, що країна знаходиться на межі другої хвилі, тому варто уважніше ставитися до заходів безпеки та карантинних правил.