Кіберспорт іде з Росії, – Федоров відзвітував про комп'ютерний бойкот агресора

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров уклав перелік обмежень проти Росії у сфері відеоігор, запроваджених після вторгнення до України.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на допис міністра у Facebook .

"Ігри закінчились. Кіберспорт йде з Росії. Багато розробників ігор та кіберспортивних вже підтримали Україну та наклали санкції на РФ", – відзначив Федоров.

За його словами, обмеження наклали низка гігантів індустрії. Наприклад, Ubisoft та EA Sports зупинили продажі своїх продуктів у Росії та Білорусі, WePlay Esports почала блокувати користувачів із Росії на турнірній платформ, а також не висвітлюватиме Dota 2 Invitational Series Dubai 2022 російською мовою. Інші компанії припинили співпрацю з росіянами в різних проектах.

За данами міністра, російський ринок відеоігор займає 8-ме місце у світі за доходом, що в 2021 році склало 2,7 млрд доларів. 53% росіян регулярно грають у ігри на ПК.

"Час повертатися до реальності і виводити війська з України. А не ховатися у відеоіграх", – резюмував очільник Мінцифри.