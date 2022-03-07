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Кіберспорт іде з Росії, – Федоров відзвітував про комп'ютерний бойкот агресора

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Понеділок 07 березня 2022 18:12
Кіберспорт іде з Росії, – Федоров відзвітував про комп'ютерний бойкот агресора Фото: Михайло Федоров (facebook.com/mykhailofedorov.com.ua)
Автор: Антон Федорців

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров уклав перелік обмежень проти Росії у сфері відеоігор, запроваджених після вторгнення до України.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на допис міністра у Facebook.

"Ігри закінчились. Кіберспорт йде з Росії. Багато розробників ігор та кіберспортивних вже підтримали Україну та наклали санкції на РФ", – відзначив Федоров.

За його словами, обмеження наклали низка гігантів індустрії. Наприклад, Ubisoft та EA Sports зупинили продажі своїх продуктів у Росії та Білорусі, WePlay Esports почала блокувати користувачів із Росії на турнірній платформ, а також не висвітлюватиме Dota 2 Invitational Series Dubai 2022 російською мовою. Інші компанії припинили співпрацю з росіянами в різних проектах.

За данами міністра, російський ринок відеоігор займає 8-ме місце у світі за доходом, що в 2021 році склало 2,7 млрд доларів. 53% росіян регулярно грають у ігри на ПК.

"Час повертатися до реальності і виводити війська з України. А не ховатися у відеоіграх", – резюмував очільник Мінцифри.

До слова, Сполучене Королівство виділила додаткову фінансову допомогу Україні на суму майже на чверть мільярда.

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