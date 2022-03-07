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Киберспорт уходит из России, – Федоров отчитался о компьютерном бойкоте агрессора

Новина українською →
Понедельник 07 марта 2022 18:12
Киберспорт уходит из России, – Федоров отчитался о компьютерном бойкоте агрессора Фото: Михаил Федоров (facebook.com/mykhailofedorov.com.ua)
Автор: Антон Федорцив

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров составил список ограничений против России в сфере видеоигр, введенных после вторжения в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пост министра в Facebook.

"Игры закончились. Киберспорт уходит из России. Многие разработчики игр и киберспортивных уже поддержали Украину и наложили санкции в РФ", – отметил Федоров.

По его словам, ограничения наложили ряд гигантов индустрии. Например, Ubisoft и EA Sports приостановили продажи своих продуктов в России и Беларуси, WePlay Esports начала блокировать пользователей из России на турнирной платформе, а также не будет освещать Dota 2 Invitational Series Dubai 2022 на русском языке. Другие компании прекратили сотрудничество с россиянами в разных проектах.

По данным министра, российский рынок видеоигр занимает 8-е место в мире по доходу, что в 2021 году составило 2,7 млрд долларов. 53% россиян регулярно играют в игры на ПК.

"Время возвращаться к реальности и выводить войска из Украины. А не прятаться в видеоиграх", – резюмировал глава Минцифры.

К слову, Соединенное Королевство выделило дополнительную финансовую помощь Украине на сумму почти в четверть миллиарда.

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Михаил Федоров Вторжение России в Украину Министерство цифровой трансформации
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