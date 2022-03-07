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Британія виділяє додаткову допомогу Україні в розмірі 230 млн доларів

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Лондон, Понеділок 07 березня 2022 17:58
Британія виділяє додаткову допомогу Україні в розмірі 230 млн доларів Фото: прем'єр Британії Борис Джонсон (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон повідомив, що Україні буде виділено ще 175 млн фунтів стерлінгів (близько 230 млн доларів) в якості допомоги. Більша частина буде передана безпосередньо українському уряду.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.

"Після 12 днів війни вже ясно, що президент РФ Володимир Путін допустив прорахунок, він недооцінив українців, їх героїчний опір, недооцінив їх лідера і недооцінив єдність Заходу", - заявив Джонсон.

Він додав, що Великобританія, Нідерланди і Канада "мобілізували більш практичну і стійку підтримку для України".

Міжнародна група підтримки координуватиме зусилля міжнародної спільноти з надання довгострокової та непохитної допомоги зараз і в майбутньому.

"Настав момент, коли друзі України повинні створити коаліцію гуманітарної, економічної та оборонної військової підтримки, щоб гарантувати, що Путін зазнає поразки", - додав Джонсон.

Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

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