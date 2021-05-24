Дестабілізувала ситуацію в Україні. У Черкасах викрили проросійську ботоферму

У Черкасах правоохоронці викрили та припинили діяльність проросійської ботоферми. Ботоферма займалася дестабілізацією ситуації в Україні.

Як встановили правоохоронці, ботоферму "підтримував" мешканець Черкас у підсобці власної компанії. Підозрюваний забезпечував використання анонімних IP-адрес, чим гарантував безпеку інтернет-агітаторам.

"Підприємець використовував сім-картки українських операторів мобільного зв’язку. Розрахунок за послуги отримував криптовалютою та через російські віртуальні платіжні системи, заборонені на підставі рішення РНБО України", - розповіли в СБУ.

Правоохоронці задокументували, що інтернет-агітатори використовували цю ботоферму для розповсюдження дезінформацію про події на Донбасі, а також проросійської пропаганди, спрямованої на штучну дестабілізацію ситуації в Україні та повалення конституційного ладу.

"У межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 2 ст. 109 Кримінального кодексу України, тривають слідчі дії для встановлення і притягнення до кримінальної відповідальності інших осіб, причетних до функціонування ботоферми", - зазначили в СБУ, додавши, що у мешканця Черкас вже пройшли обшуки.

Фото: у Черкасах викрили проросійську ботоферму (ssu.gov.ua)