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Дестабілізувала ситуацію в Україні. У Черкасах викрили проросійську ботоферму

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Черкаси, Понеділок 24 травня 2021 19:33
Дестабілізувала ситуацію в Україні. У Черкасах викрили проросійську ботоферму Фото: у Черкасах викрили проросійську ботоферму (freepik.com)
Автор: Дмитро Левицький

У Черкасах правоохоронці викрили та припинили діяльність проросійської ботоферми. Ботоферма займалася дестабілізацією ситуації в Україні.

Про це повідомила Служба безпеки України.

Як встановили правоохоронці, ботоферму "підтримував" мешканець Черкас у підсобці власної компанії. Підозрюваний забезпечував використання анонімних IP-адрес, чим гарантував безпеку інтернет-агітаторам.

"Підприємець використовував сім-картки українських операторів мобільного зв’язку. Розрахунок за послуги отримував криптовалютою та через російські віртуальні платіжні системи, заборонені на підставі рішення РНБО України", - розповіли в СБУ.

Правоохоронці задокументували, що інтернет-агітатори використовували цю ботоферму для розповсюдження дезінформацію про події на Донбасі, а також проросійської пропаганди, спрямованої на штучну дестабілізацію ситуації в Україні та повалення конституційного ладу.

"У межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 2 ст. 109 Кримінального кодексу України, тривають слідчі дії для встановлення і притягнення до кримінальної відповідальності інших осіб, причетних до функціонування ботоферми", - зазначили в СБУ, додавши, що у мешканця Черкас вже пройшли обшуки.

Фото: у Черкасах викрили проросійську ботоферму (ssu.gov.ua)

Нагадаємо, декількома днями раніше СБУ викрила ботоферму, яка управлялася з Росії, в Чернігові. Інтернет-агітатори поширювали дезінформацію для створення панічних настроїв серед населення.

А на початку травня ботоферму заблокували в Одесі. Зловмисники планували дестабілізувати ситуацію в місті на травневі свята.

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