Дестабілізувала ситуацію в Україні. У Черкасах викрили проросійську ботоферму
У Черкасах правоохоронці викрили та припинили діяльність проросійської ботоферми. Ботоферма займалася дестабілізацією ситуації в Україні.
Як встановили правоохоронці, ботоферму "підтримував" мешканець Черкас у підсобці власної компанії. Підозрюваний забезпечував використання анонімних IP-адрес, чим гарантував безпеку інтернет-агітаторам.
"Підприємець використовував сім-картки українських операторів мобільного зв’язку. Розрахунок за послуги отримував криптовалютою та через російські віртуальні платіжні системи, заборонені на підставі рішення РНБО України", - розповіли в СБУ.
Правоохоронці задокументували, що інтернет-агітатори використовували цю ботоферму для розповсюдження дезінформацію про події на Донбасі, а також проросійської пропаганди, спрямованої на штучну дестабілізацію ситуації в Україні та повалення конституційного ладу.
"У межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 2 ст. 109 Кримінального кодексу України, тривають слідчі дії для встановлення і притягнення до кримінальної відповідальності інших осіб, причетних до функціонування ботоферми", - зазначили в СБУ, додавши, що у мешканця Черкас вже пройшли обшуки.
Фото: у Черкасах викрили проросійську ботоферму (ssu.gov.ua)
Нагадаємо, декількома днями раніше СБУ викрила ботоферму, яка управлялася з Росії, в Чернігові. Інтернет-агітатори поширювали дезінформацію для створення панічних настроїв серед населення.
А на початку травня ботоферму заблокували в Одесі. Зловмисники планували дестабілізувати ситуацію в місті на травневі свята.