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У Тернопільскій області майнили криптовалюту за кошти "Укрзалізниці"

Новини » Надзвичайні події     15.11.2019 - 12:30
У Тернопільскій області майнили криптовалюту за кошти "Укрзалізниці"
Фото: виявлена ферма з майнингу криптовалюти (cfts.org.ua)

Майнінгову ферму виявили в приміщенні на Львівській залізниці

Департамент безпеки "Укрзалізниці" разом з силовиками знайшов на Львівській залізниці майнінгову ферму криптовалюти, що працювала на електроенергії компанії. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ЦТС.

Як повідомили в департаменті компанії, її організували співробітники філії "Укрзалізниці". Сума збитків оцінюється в один мільйон гривень.

"Під час огляду приміщення, де знаходилась так звана ферма, виявлено більше 100 одиниць комп'ютерного обладнання, які здійснювали генерування биткоїнів. Зазначена техніка була підключена до електромережі "Укрзалізниці". Орієнтовна сума збитків з початку року - один мільйон гривень", - йдеться в повідомленні.

Зазначимо, що згідно з законом "Про Національний банк України", випуск та обіг криптовалюти на території України заборонені.

Матеріали перевірки скерували в Тернопільське відділення поліції. За результатами перевірки порушено кримінальну справу.

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Україна Олексій Гончарук заявив, що найближчим часом уряд ухвалить низку кадрових рішень у керівництві "Укрзалізниці".

Також РБК-Україна писало, що "Укрзалізниця" призначить на новорічні свята 35 додаткових поїздів. За період свят компанія перевезе майже півмільйона пасажирів.

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